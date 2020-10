Elezioni Usa, le incognite degli swing states: Trump in svantaggio, Biden appeso ai ritardi degli scrutini. Ecco perché nulla è scontato (Di martedì 27 ottobre 2020) Nei giorni scorsi Ted Cruz, senatore repubblicano del Texas, ha messo in guardia il suo partito. “Rischiamo un bagno di sangue delle proporzioni del Watergate”, ha detto. In effetti la mappa elettorale 2020 a una settimana dall’Election day, appare poco favorevole a Donald Trump e al G.O.P. (Grand Old Party, il partito repubblicano). I repubblicani rischiano di perdere la Casa Bianca ma anche il Senato. Gli ultimi sondaggi su base nazionale danno Joe Biden in netto vantaggio: ben 11 punti su Trump nelle due ultime rilevazioni di NBC/Wall Street Journal e di NPR/PBS. Il presidente è in affanno anche in alcuni swing states: Florida, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Wisconsin. Persino la Georgia, dove fino a qualche tempo fa i repubblicani vincevano senza problemi, è ora in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Nei giorni scorsi Ted Cruz, senatore repubblicano del Texas, ha messo in guardia il suo partito. “Rischiamo un bagno di sangue delle proporzioni del Watergate”, ha detto. In effetti la mappa elettorale 2020 a una settimana dall’Election day, appare poco favorevole a Donalde al G.O.P. (Grand Old Party, il partito repubblicano). I repubblicani rischiano di perdere la Casa Bianca ma anche il Senato. Gli ultimi sondaggi su base nazionale danno Joein netto vantaggio: ben 11 punti sunelle due ultime rilevazioni di NBC/Wall Street Journal e di NPR/PBS. Il presidente è in affanno anche in alcuni: Florida, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Wisconsin. Persino la Georgia, dove fino a qualche tempo fa i repubblicani vincevano senza problemi, è ora in ...

