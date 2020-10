Elezioni Usa 2020 | una guida al voto a sette giorni dalle elezioni

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 ottobre 2020) Martedì 3 novembre, fra una settimana, i cittadini degli Stati Uniti d’America saranno chiamati alle urne per scegliere chi sarà l’inquilino alla Casa Bianca per i prossimi quattro anni. I candidati in corsa sono l’attuale presidente Donald Trump e Joseph Biden, ex vicepresidente di Barack Obama. Running mate alla vicepresidenza Mike Pence per il Partito repubblicano, Kamala Harris per i democratici. Negli Stati Uniti la data delleè una certezza. Dal 1845 infatti si vota il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, una scelta che ha origini nel passato agricolo del Paese. Novembre era il mese della fine dei raccolti autunnali e dell’inizio dell’inverno, martedì il giorno di mezzo tra la domenica, giornata di riposo e tradizionalmente ...