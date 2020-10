Elezioni Usa 2020 | Amy Coney Barrett nominata alla Corte Suprema

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 ottobre 2020) Amyè un nuovo giudice della. Il Senato, con 52 voti favorevoli e 48 contrari, ha confermato la nomina di Donald Trump per sostituire Ruth Bader Ginsburg. È il terzo giudice (su nove) scelto da Trump in quattro anni: una vittoria politica e “un momento epocale per l’America” a sette giorni dal voto. “Sarò indipendente”, ha detto la giudice dopo il giuramento. L’unica senatrice repubblicana a votare contro è stata Susan Collins. Chi è Amy, 48 anni, conservatrice e antiabortista, è nata a New Orleans, in Louisiana. Giudice did’Appello del settimo circuito di Chicago, era un nome in lizza già nel 2018, quando ...