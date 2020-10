Eleonora Daniele svezza Carlotta e per lei c’è la torta di Antonella Clerici (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 ottobre 2020) La piccolaoggi inizia lomento, è la figlia die con tutta la dolcezza possibile la conduttrice ha confidato adcosa l’attendeva oggi tornando a casa (). Una staffetta tra colleghe ed è lain questi giorni a passare la linea allama oggi si sono ritrovate l’una nello studio dell’altra, primain collegamento con Storie Italiane per prendere la linea e poiospite di E’ sempre mezzogiorno. Due bionde che il pubblico ama ma il nuovo programma del mezzogiorno sembra un po’ in difficoltà con gli ascolti. Non sarà andata male di certo quando si sono ritrovate ...