Elenoire Casalegno | età | altezza | peso | misure | fidanzato | figlia 20enne e il padre | ex fidanzati vip

(Di martedì 27 ottobre 2020) Bella, dal fascino rock e di una tenacia inenarrabile.è una delle figure più amate dai telespettatori italiani. Tutto è incominciato a soli 18 anni, quando la showgirl si è trasferita a Ravenna per partecipare ad un concorso di bellezza per aspiranti modelle: solo qualche mese dopo è arrivato l’esordio televisivo, con la conduzione di Jammin, in onda su Italia 1. Era il 1994 e quell’esperienza è durata fino al 1997. Sempre su Italia 1 poi, Eleonoireha affiancato il mitico Raimondo Vianello in Pressing. In quel periodo la sua notorietà sale alle stelle, la ricordiamo infatti anche in celebri trasmissioni come Scherzi a parte e il Festivalbar. Si può affermare che quelli siano stati gli anni determinanti per la sua scintillante carriera. ...