Edilizia, boom nel Sud grazie al superbonus: + 3.461 imprese in Campania rispetto al 2019 (Di martedì 27 ottobre 2020) Il superbonus stimola la nascita di imprese edili (+4.971 tra luglio e settembre scorsi) e questo consente al sistema imprenditoriale italiano di tenere le posizioni, aumentando di quasi 24mila unità rispetto al trimestre precedente. E’ quanto emerge dai dati di Unioncamere-InfoCamere sulla dinamica delle imprese italiane. Le risorse per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare sembrano avere inciso sulla vitalità di un settore cruciale come quello delle costruzioni che, tra luglio-settembre, si segnala per un incremento dello 0,6% su base trimestrale, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2019. Per i tre quarti (3.691 imprese) questa crescita si deve alle piccole realtà individuali, agli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilstimola la nascita diedili (+4.971 tra luglio e settembre scorsi) e questo consente al sistema imprenditoriale italiano di tenere le posizioni, aumentando di quasi 24mila unitàal trimestre precedente. E’ quanto emerge dai dati di Unioncamere-InfoCamere sulla dinamica delleitaliane. Le risorse per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare sembrano avere inciso sulla vitalità di un settore cruciale come quello delle costruzioni che, tra luglio-settembre, si segnala per un incremento dello 0,6% su base trimestrale, il doppioallo stesso periodo del. Per i tre quarti (3.691) questa crescita si deve alle piccole realtà individuali, agli ...

sole24ore : Il superbonus stimola l’edilizia. In estate 5mila imprese in più, boom nel Mezzogiorno - giuliog : RT @sole24ore: Il superbonus stimola l’edilizia. In estate 5mila imprese in più, boom nel Mezzogiorno - FatimaCurzio : RT @sole24ore: Il superbonus stimola l’edilizia. In estate 5mila imprese in più, boom nel Mezzogiorno - AnastasiMarco : Il superbonus stimola l’edilizia. In estate 5mila imprese in più, boom nel Mezzogiorno @sole24ore - agostinoburla11 : RT @sole24ore: Il superbonus stimola l’edilizia. In estate 5mila imprese in più, boom nel Mezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Edilizia boom Il superbonus stimola l'edilizia. In estate 5mila imprese in più, boom nel Mezzogiorno Il Sole 24 ORE Edilizia, boom nel Sud grazie al superbonus: + 3.461 imprese in Campania rispetto al 2019

Il superbonus stimola la nascita di imprese edili (+4.971 tra luglio e settembre scorsi) e questo consente al sistema imprenditoriale italiano di tenere le posizioni, aumentando di quasi 24mila unità ...

Il superbonus risolleva l'edilizia ma il comparto chiede la proroga al 2024

Il superbonus fiscale sull'edilizia permette di recuperare il 110% della spesa sostenuta in cinque anni. Il boom di richieste rischia di non permettere a tutti di concludere i lavori il 2021. In Trent ...

Il superbonus stimola la nascita di imprese edili (+4.971 tra luglio e settembre scorsi) e questo consente al sistema imprenditoriale italiano di tenere le posizioni, aumentando di quasi 24mila unità ...Il superbonus fiscale sull'edilizia permette di recuperare il 110% della spesa sostenuta in cinque anni. Il boom di richieste rischia di non permettere a tutti di concludere i lavori il 2021. In Trent ...