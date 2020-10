"Ecco quali medicinali usare a casa contro il Covid". Il virologo da Porro, rivolta: "Ci nascondo qualcosa" (Di martedì 27 ottobre 2020) quali medicinali prendere se si è stati contagiati dal coronavirus e si è in quarantena a casa? La domanda è di Nicola Porro e la risposta, a Quarta repubblica, è del virologo Giovanni Di Perri, in collegamento da Torino. "A casa si prende la tachipirina, se si è un cardiopatico o un anziano si usa l'eparina e se inizia un po' di tosse con il saturimetro si tiene sotto controllo la malattia. Gli antibiotici sono inutili e la clorochina è inutile". Per comprendere il grado di sfiducia e rabbia che sta percorrendo l'Italia (mentre Di Perri parlava, a Torino andavano in scena violente proteste in strada contro il semi-lockdown imposto dal governo) basta scorrere qualcuno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020)prendere se si è stati contagiati dal coronavirus e si è in quarantena a? La domanda è di Nicolae la risposta, a Quarta repubblica, è delGiovanni Di Perri, in collegamento da Torino. "Asi prende la tachipirina, se si è un cardiopatico o un anziano si usa l'eparina e se inizia un po' di tosse con il saturimetro si tiene sottollo la malattia. Gli antibiotici sono inutili e la clorochina è inutile". Per comprendere il grado di sfiducia e rabbia che sta percorrendo l'Italia (mentre Di Perri parlava, a Torino andavano in scena violente proteste in stradail semi-lockdown imposto dal governo) basta scorrere qualcuno dei ...

Corriere : Sì alle scuole calcio, no a danza e piscina. Quali sport si possono fare (e come): le risposte del ministero - beppe_grillo : Quali sono le figure professionali e le competenze richieste dalle aziende nell'immediato futuro? Ecco tutti i dati… - Internazionale : Molecolare, sierologico, rapido, salivare, antigenico: ecco a cosa servono gli esami diagnostici usati per monitora… - ZzuCicciu : RT @carlakak: Ecco come poco tempo fa Salvini contribuiva alla diffusione del COVID ed alla decimazione della popolazione anziana. Quando… - infoitscienza : Trovate 3 app Android per bambini pericolose: ecco quali sono -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quali Covid Roma, prenotazione online attiva in altri sei drive in: ecco quali sono. Da domani servizio esteso a tutta la città Il Messaggero Giovanni Di Perri a Quarta repubblica: "Quali medicinali usare a casa contro il coronavirus". Rivolta in diretta

Quali medicinali prendere se si è stati contagiati dal coronavirus e si è in quarantena a casa? La domanda è di Nicola Porro e la risposta, a Quarta repubblica, è del virologo Giovanni Di Perri, in ...

Bottura scrive a Conte: “I ristoranti stanno morendo, salviamoli così”

“Ecco cinque misure che servono per non perdere un pezzo fondamentale ... in una lettera aperta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la quale sollecita cinque interventi fondamentali, a ...

Quali medicinali prendere se si è stati contagiati dal coronavirus e si è in quarantena a casa? La domanda è di Nicola Porro e la risposta, a Quarta repubblica, è del virologo Giovanni Di Perri, in ...“Ecco cinque misure che servono per non perdere un pezzo fondamentale ... in una lettera aperta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la quale sollecita cinque interventi fondamentali, a ...