“Ecco come sto”. Gerry Scotti, positivo al coronavirus, rompe il silenzio. E non molla (Di martedì 27 ottobre 2020) Cominciano a essere veramente tanti i vip contagiati dal coronavirus e uno degli ultimi è uno dei pilastri della tv: Gerry Scotti. L’annuncio è arrivato lunedì mattina dallo stesso conduttore dopo che la voce era iniziata a circolare sul web. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, il messaggio del mitico Gerry apparso sul suo profilo Instagram. Ora, poco dopo questo post, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e parlato delle sue condizioni di salute. “Sto abbastanza bene – ha raccontato Gerry, 64 anni – e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Cominciano a essere veramente tanti i vip contagiati dale uno degli ultimi è uno dei pilastri della tv:. L’annuncio è arrivato lunedì mattina dallo stesso conduttore dopo che la voce era iniziata a circolare sul web. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, il messaggio del miticoapparso sul suo profilo Instagram. Ora, poco dopo questo post, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e parlato delle sue condizioni di salute. “Sto abbastanza bene – ha raccontato, 64 anni – e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono ...

team_world : Il 24 dicembre #LouisTomlinson soffierà su 29 candeline: per l'occasione i fan italiani hanno organizzato una racc… - NicolaPorro : Sulla chiusura delle palestre (ma non solo!), #Conte parla come se fosse ai tempi di Berlino est. Ecco perché ?? - Corriere : «Pronto a festeggiare la fine del lockdown in Australia dopo 7 mesi: zero casi (e senza perdere soldi)» - irritatrix : @PalaDanyela83 @andreaz_2 @MagnaniBruna @vonderleyen Ho gia argometato nel primo tweet. Se lei non capisce come fun… - CriticoPenso : @CottarelliCPI ecco i dati ISTAT che chiedeva. Non ho trovato il 2020. Se le malattie croniche rientrano nel COVID,… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco come Eccellenze italiane. Bennati cesti natalizi, un'azienda di alta professionalità impegnata nel sociale. Fortune Italia