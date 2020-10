«È porca in un’esclamazione»: il (superfluo?) commento del quotidiano cattolico L’Avvenire (Di martedì 27 ottobre 2020) «È porca in un’esclamazione», Flavio Insinna giorni fa a L’Eredità lo ha chiesto ad una concorrente durante ‘Il Gioco Delle Definizioni’ con tanto di sette caselle e l’iniziale ‘M’. “Bestemmia sì o bestemmia no?” – ha chiesto provocatoriamente Andrea Fagioli per il quotidiano cattolico L’Avvenire – “La concorrente ha iniziato a pronunciare tra i denti qualcosa di molto simile a un «Ma…». Poi si è messa a ridacchiare anche perché Insinna, ci auguriamo lui stesso preso in contropiede, ritardava ad accendere la seconda lettera: una «i» liberatoria, che ha provocato un sospiro di sollievo in molti telespettatori e ha spinto la concorrente, sia pure ancora con un mezzo sorriso, a ... Leggi su biccy (Di martedì 27 ottobre 2020) «Èin un’esclamazione», Flavio Insinna giorni fa a L’Eredità lo ha chiesto ad una concorrente durante ‘Il Gioco Delle Definizioni’ con tanto di sette caselle e l’iniziale ‘M’. “Bestemmia sì o bestemmia no?” – ha chiesto provocatoriamente Andrea Fagioli per ilL’Avvenire – “La concorrente ha iniziato a pronunciare tra i denti qualcosa di molto simile a un «Ma…». Poi si è messa a ridacchiare anche perché Insinna, ci auguriamo lui stesso preso in contropiede, ritardava ad accendere la seconda lettera: una «i» liberatoria, che ha provocato un sospiro di sollievo in molti telespettatori e ha spinto la concorrente, sia pure ancora con un mezzo sorriso, a ...

StraNotizie : «È porca in un’esclamazione»: il (superfluo?) commento del quotidiano cattolico L’Avvenire - m_muntoni : è porca in un’esclamazione non iniziate ora “meno male che succedeva solo al sud ????” perché è un problema generale… - sanatonina : è porca in un'esclamazione?? - melodrames : È PORCA IN UN'ESCLAMAZIONE - VitaDiLeoG : RT @m_muntoni: siete tutti altissimi qua si twitter non è possibile è porca in un’esclamazione -

