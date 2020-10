È nata Vittoria, la prima figlia di Mara Carfagna (Di martedì 27 ottobre 2020) È nata Vittoria, la prima figlia di Mara Carfagna. La vicepresidente della Camera e il suo compagno, Alessandro Ruben, 53 anni, ex deputato di Futuro e Libertà, sono diventati genitori. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima salute. La deputata di Forza Italia, 44 anni, aveva annunciato la gravidanza a maggio. L'articolo È nata Vittoria, la prima figlia di Mara Carfagna proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) È, ladi. La vicepresidente della Camera e il suo compagno, Alessandro Ruben, 53 anni, ex deputato di Futuro e Libertà, sono diventati genitori. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima salute. La deputata di Forza Italia, 44 anni, aveva annunciato la gravidanza a maggio. L'articolo È, ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.

