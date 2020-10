Dpcm, su trasporti e chiusure la Borgonzoni asfalta la Grillo. La replica a 5S? Solo un «Becera» (video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Sul Dpcm di Conte, in collegamento con Omnibus su La7, questa mattina la leghista Lucia Borgonzoni le ha suonate di santa ragione alla pentastellata Giulia Grillo. E in duro confronto tv, la grillina, frastornata dall’uno-due inferto a raffica dall’esponente del Carroccio, non ha potuto far altro che chiudersi in difesa. Senza però riuscire a rispondere agli affondi nel merito. E rifugiandosi nell’aggressività verbale pura e semplice. Scevra di contenuti convincenti e capace Solo di insultare con un banale “Becera”… Ma andiamo con ordine. Dpcm, duro confronto tv Grillo-Borgonzoni Dunque, si parla dell’ultimo Dpcm: a detta di tutti una coperta troppa corta che, tirata tutta da una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Suldi Conte, in collegamento con Omnibus su La7, questa mattina la leghista Luciale ha suonate di santa ragione alla pentastellata Giulia. E in duro confronto tv, la grillina, frastornata dall’uno-due inferto a raffica dall’esponente del Carroccio, non ha potuto far altro che chiudersi in difesa. Senza però riuscire a rispondere agli affondi nel merito. E rifugiandosi nell’aggressività verbale pura e semplice. Scevra di contenuti convincenti e capacedi insultare con un banale “”… Ma andiamo con ordine., duro confronto tvDunque, si parla dell’ultimo: a detta di tutti una coperta troppa corta che, tirata tutta da una ...

fattoquotidiano : DAVIDE CRIPPA (M5S) Al Fatto parla del Dpcm e soprattutto di cosa non ha funzionato in queste settimane [L'intervis… - Open_gol : Crisanti sul vaccino a dicembre: «Preoccupante, arriva senza test sul campo». Le falle nel Dpcm: «Mancano regole su… - msgelmini : Si doveva intervenire sui #trasporti e scaglionare orari di uffici, negozi, scuole. Noi usiamo le mascherine, ci ig… - SecolodItalia1 : Dpcm, su trasporti e chiusure la Borgonzoni asfalta la Grillo. La replica a 5S? Solo un «Becera» (video)… - cbatcaselli : 'LA GENTE SI CONTAGIA NEI TRASPORTI PUBBLICI E NELLE CODE, NON AL RISTORANTE' - L’INFETTIVOLOGO BASSETTI TORNA ALL’… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm trasporti Il rischio contagio è alto. Ma l'ultimo Dpcm ha ignorato i trasporti pubblici ilGiornale.it Conte: ''Chiudere era necessario, vi spiego perché''

Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza ... puntiamo a ridurre momenti di incontri e soprattutto l’afflusso nei mezzi di trasporto durante il giorno, perché sappiamo ...

Coronavirus, Renzi “Siamo in maggioranza ma non saremo mai ‘yes man’”

ROMA (ITALPRESS) – “Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al Premier di rivedere il DPCM. Chiudendo ristoranti alle 18 ... la scuola sta pagando la mancanza di organizzazione, dai trasporti ...

Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza ... puntiamo a ridurre momenti di incontri e soprattutto l’afflusso nei mezzi di trasporto durante il giorno, perché sappiamo ...ROMA (ITALPRESS) – “Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al Premier di rivedere il DPCM. Chiudendo ristoranti alle 18 ... la scuola sta pagando la mancanza di organizzazione, dai trasporti ...