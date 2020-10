Dpcm, proteste e scontri nel centro di Roma contro le chiusure del governo. Cariche della polizia – Il video (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Manifestazione in piazza del PopoloCentinaia di manifestanti si sono radunati questa sera in piazza del Popolo per protestare contro le misure del governo contenute nell’ultimo Dpcm anti-covid. Tra i partecipanti, anche alcuni militanti di Forza Nuova incappucciati (presenti anche i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino). Sono state esplose bombe carta, lanciati petardi e bottiglie, e alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme. La tensione è subito salita alle stelle: un grosso dispiegamento di forze dell’ordine ha tentato di disperdere la folla con dei mezzi idranti e dopo appena mezz’ora è partita una carica della polizia. Molti dei manifestanti si sono dunque diretti verso piazzale Flaminio, ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Manifestazione in piazza del PopoloCentinaia di manifestanti si sono radunati questa sera in piazza del Popolo per protestarele misure delcontenute nell’ultimoanti-covid. Tra i partecipanti, anche alcuni militanti di Forza Nuova incappucciati (presenti anche i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino). Sono state esplose bombe carta, lanciati petardi e bottiglie, e alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme. La tensione è subito salita alle stelle: un grosso dispiegamento di forze dell’ordine ha tentato di disperdere la folla con dei mezzi idranti e dopo appena mezz’ora è partita una carica. Molti dei manifestanti si sono dunque diretti verso piazzale Flaminio, ...

