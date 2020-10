Dpcm, la promessa di Giani: "Se la curva dei contagi cala tra 10 giorni rivedremo l'orario dei ristoranti" (Di martedì 27 ottobre 2020) Per governatore c'è un punto del provvedimento del governo che apre ad una ordinanza: "Ma dobbiamo aspettare almeno 10 giorni" Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 27 ottobre 2020) Per governatore c'è un punto del provvedimento del governo che apre ad una ordinanza: "Ma dobbiamo aspettare almeno 10

pressVRfiere : RT @infoaefi: #DPCM: chiusura immediata di tutte le #fiere è un PROVVEDIMENTO SHOCK, gravissimo per il settore, già colpito da #COVID19. Au… - ebusbani1 : @surfer633 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La promessa di Conte di 'ristorare' tutti quelli che hanno subito danni… - unimpresa : Unimpresa su Il Quotidiano del Sud – L ‘ENNESIMA PROMESSA DI GUALTIERI ENTRO L ’11 NOVEMBRE I SUSSIDI IN BONIFICO –… - ttgo72 : @chedisagio ... e quale percentuale di #credittax #sanificasione è stata erogata? Effettiva il 9,38%, promessa il 6… - nicolapepe : #Dpcm, #Conte giovedì riferisce in Parlamento sulle misure @GiuseppeConteIT. Ma domani viene pubblicato il decreto… -