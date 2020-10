Dpcm, il centrodestra: «Voto urgente in Parlamento. Basta diversivi come la legge Zan» (Di martedì 27 ottobre 2020) Da una parte Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, dall’altra – in videocollegamento – Silvio Berlusconi. È il centrodestra al suo più alto livello quello che chiede il Voto parlamentare urgente sulle misure restrittive imposte dall’ultimo Dpcm firmato da Conte. E che definisce surreale il fatto che, stante lo stato di emergenza Covid e con drammatiche restrizioni della libertà degli italiani, il Senato stia discutendo di regolamenti europei e la Camera della legge Zan sulla omotransfobia. Vertice con Meloni, Salvini, Tajani e Berlusconi Proprio così, con i pronto soccorso prossimi al collasso e le terapie intensive in via di affollamento, la priorità della maggioranza giallorossa è l’approvazione della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Da una parte Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, dall’altra – in videocollegamento – Silvio Berlusconi. È ilal suo più alto livello quello che chiede ilparlamentaresulle misure restrittive imposte dall’ultimofirmato da Conte. E che definisce surreale il fatto che, stante lo stato di emergenza Covid e con drammatiche restrizioni della libertà degli italiani, il Senato stia discutendo di regolamenti europei e la Camera dellaZan sulla omotransfobia. Vertice con Meloni, Salvini, Tajani e Berlusconi Proprio così, con i pronto soccorso prossimi al collasso e le terapie intensive in via di affollamento, la priorità della maggioranza giallorossa è l’approvazione della ...

Discussione parlamentare urgente e voto punto per punto sulle misure previste nel Dpcm: sono le richieste del centrodestra dopo un vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani (con ...

Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile. Bisogna mantenere con forza tutte le misure di sicurezza con determinazione, per poter continuare ad avere ancora numeri meno alt ...

