Dpcm, Conte: «Ok a cinque miliardi di ristori, rispettare misure o sarà lockdown». Patuanelli: importo raddoppiato per palestre, teatri e cinema (Di martedì 27 ottobre 2020) «Il decreto ristori vale oltre cinque miliardi che saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti,... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 ottobre 2020) «Il decretovale oltreche saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti,...

herbertballeri : Mi ha chiamato #Conte , ha detto che non devo fare uscire la gente. #Dpcm - LegaSalvini : MARIA GIOVANNA MAGLIE, LA FOTO CONTRO CONTE E IL GOVERNO: 'IN METRÒ NON CI SI CONTAGIA? ANDATE A CASA, CIALTRONI' - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Carinci sul gioco di Conte che potrebbe non funzionare più (e sui silenzi del Colle) - xeristar : RT @RadioSavana: Umberto, titolare ristorante 'La Macelleria' a Pesaro, ha sfidato apertamente il #Dpcm di Conte tenendo aperto nonostante… - Rickyrickyric89 : RT @VittorioSgarbi: Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan, i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante “Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Conte Nuovo Dpcm, Conte sotto assedio tra maggioranza e opposizione Corriere della Sera Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

e nel quale potrebbe arrivare un ulteriore tentativo di modificare il dpcm dopo la sua presentazione. Insomma, un momento difficile per Conte e pure per chi lo pressa, perché le carte in un momento di ...

Covid-19, l’ipotesi preferita da Solinas: Superiori tutte chiuse e ristoranti aperti

L’ordinanza ancora non c’è, sebbene promessa da giorni. Ma l’ipotesi anti-Covid a cui sta lavorando Christian Solinas grida vendetta. Il presidente della Regione sta pensando di tenere aperti sino all ...

e nel quale potrebbe arrivare un ulteriore tentativo di modificare il dpcm dopo la sua presentazione. Insomma, un momento difficile per Conte e pure per chi lo pressa, perché le carte in un momento di ...L’ordinanza ancora non c’è, sebbene promessa da giorni. Ma l’ipotesi anti-Covid a cui sta lavorando Christian Solinas grida vendetta. Il presidente della Regione sta pensando di tenere aperti sino all ...