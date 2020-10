Dorme sul volante stremata dal turno: la foto dell’infermiera a Palermo fa il giro del web. “Non siamo eroi, serve l’impegno di tutti” (Di martedì 27 ottobre 2020) Dorme stremata con la testa appoggiata al volante, con la tuta e la maschera anti contagio per proteggersi dal Covid-19. Lo scatto che raffigura Aurora Tocco, infermiera all’ospedale Santa Sofia di Palermo, è diventato in poco tempo virale sui social. A scattare la foto è stato un suo collega che, come riporta livesicilia.it, ha atteso con lei 8 ore il ricovero di un paziente Covid che avevano trasportato in ambulanza finito all’ospedale. È stata proprio Aurora Tocco, originaria di Cinisi, a spiegare cosa c’è dietro a quella foto. “Non serve aggiungere altro. Non ci siamo mai definiti eroi e non pensiamo nemmeno di esserlo”, scrive la ragazza su Facebook. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020)con la testa appoggiata al, con la tuta e la maschera anti contagio per proteggersi dal Covid-19. Lo scatto che raffigura Aurora Tocco, infermiera all’ospedale Santa Sofia di, è diventato in poco tempo virale sui social. A scattare laè stato un suo collega che, come riporta livesicilia.it, ha atteso con lei 8 ore il ricovero di un paziente Covid che avevano trasportato in ambulanza finito all’ospedale. È stata proprio Aurora Tocco, originaria di Cinisi, a spiegare cosa c’è dietro a quella. “Nonaggiungere altro. Non cimai definitie non pennemmeno di esserlo”, scrive la ragazza su Facebook. ...

Corriere : Palermo, l’infermiera stremata che dorme sul volante: «Ma noi non siamo eroi» - Corriere : Palermo, l’infermiera stremata che dorme sul volante: «Ma noi non siamo eroi» - istsupsan : ??Un italiano su 7 dorme male?? ??3 su 10 troppo poco?? ??la media delle ore di sonno riportate è di circa 7 per notte??… - mik4_5 : RT @doluccia16: L'infermiera stremata, che dorme sul volante. Naturalmente è uscita dall'hospital e si è infilata nell'auto, con la sua bel… - diVirgilioA : RT @Corriere: Palermo, l’infermiera stremata che dorme sul volante: «Ma noi non siamo eroi» -

Ultime Notizie dalla rete : Dorme sul Dorme sul volante stremata dal turno: la foto dell’infermiera a Palermo fa il giro del web Il Fatto Quotidiano Il coordinamento centri antiviolenza e Gloria Lisi sull'omicidio di via Pola

Sull’omicidio di Vera Mudra ... La narrazione della “lite finita male” persiste anche in questo caso, nonostante la donna stesse dormendo quando è stata uccisa dal marito”. Il Coordinamento dei centri ...

Coronavirus, a Palermo un'infermiera stremata dorme sul volante dell'ambulanza

E’ già diventata una delle immagini simbolo di questa seconda ondata di coronavirus la foto dell'infermiera del 118 che si addormenta stremata sul volante dell’ambulanza dopo otto ore in attesa di ...

Sull’omicidio di Vera Mudra ... La narrazione della “lite finita male” persiste anche in questo caso, nonostante la donna stesse dormendo quando è stata uccisa dal marito”. Il Coordinamento dei centri ...E’ già diventata una delle immagini simbolo di questa seconda ondata di coronavirus la foto dell'infermiera del 118 che si addormenta stremata sul volante dell’ambulanza dopo otto ore in attesa di ...