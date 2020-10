Donald e Melania Trump, Halloween alla Casa Bianca con i loro «sosia» (Di martedì 27 ottobre 2020) Con qualche giorno d’anticipo rispetto al calendario, Donald Trump ha aperto i cancelli della Casa Bianca per celebrare la notte di Halloween, festa molto sentita negli Stati Uniti. Il celebre «dolcetto o scherzetto», programmato per la notte del 31 ottobre, si è svolto «in anteprima» nel South Portico della residenza presidenziale, dove l’imprenditore americano ha accolto un gruppo di bambini insieme alla moglie Melania. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 ottobre 2020) Con qualche giorno d’anticipo rispetto al calendario, Donald Trump ha aperto i cancelli della Casa Bianca per celebrare la notte di Halloween, festa molto sentita negli Stati Uniti. Il celebre «dolcetto o scherzetto», programmato per la notte del 31 ottobre, si è svolto «in anteprima» nel South Portico della residenza presidenziale, dove l’imprenditore americano ha accolto un gruppo di bambini insieme alla moglie Melania.

In molti, tra i più giovani, hanno rispettato la tradizione e si sono presentati mascherati di fronte ai padroni di casa: a catturare l’attenzione, una coppia di bambini travestiti proprio da Donald e ...

Donald Trump cerca di nascondere il problema del Covid sotto ... Trump sta per tentare però la carta Melania che si è ristabilita dal Covid. Tornerà sul podio nelle prossime ore per riagganciare il ...

