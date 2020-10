‘Doc – Nelle tue mani’ | da giovedì 29 ottobre in onda un solo episodio | le anticipazioni

Leggi su dire

(Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Giovedì 29 ottobre terzo appuntamento su Rai 1 con ‘Doc – Nelle tue mani‘. I nuovi episodi della prima stagione hanno registrato ascolti da record, tenendo incollati allo schermo oltre 7 milioni di spettatori a serata. Adesso, però l’appuntamento con il medical drama ‘si dimezza’. A partire da questa settimana andrà in onda un solo episodio a serata, al termine del quale andrà in onda ‘Amasanremo’, lo show di Amadeus dedicato alla selezione dei 10 artisti che concorreranno alla finale di Sanremo Giovani. Nella scorsa puntata di ‘Doc – Nelle tue mani’ Andrea Fanti (Luca Argentero) ha scoperto di aver avuto una relazione con Giulia (Matilde Gioli) e si è riavvicinato a lei generando la gelosia della ex moglie Agnese (Sara Lazzato) ecco cos’ha accadrà nel prossimo episodio.