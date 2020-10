“Dobbiamo venì a casa tua?” Arrestati a Roma i Casamonica, la Raggi: “Bravi!” (Di martedì 27 ottobre 2020) Arrestati altri appartenenti al clan casamonica insieme ad alcuni Di Silvio: usura, minacce e spaccio le accuse contro di loro. Il metodo di stampo mafioso e intimidatorio era sempre lo stesso: chi aveva comprato la droga senza pagarla o chi aveva ricevuto una somma in prestito, o restituiva il dovuto o finiva nelle grinfie dei casamonica o dei Di Silvio. E’ questo il modus operandi delineato dalla Dda che caraterizzava una delle famiglie sinte più potenti della Capitale. Uomini e donne che erano capaci di terrorizzare le loro vittime anche se tutte vittime non erano dal momento che tra i minacciati c’erano anche tossicodipendenti che non pagavano la droga. Sei appartenenti al clan casamonica/Di Silvio sono finiti questa mattina in manette in un’operazione coordinata ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020)altri appartenenti al clanmonica insieme ad alcuni Di Silvio: usura, minacce e spaccio le accuse contro di loro. Il metodo di stampo mafioso e intimidatorio era sempre lo stesso: chi aveva comprato la droga senza pagarla o chi aveva ricevuto una somma in prestito, o restituiva il dovuto o finiva nelle grinfie deimonica o dei Di Silvio. E’ questo il modus operandi delineato dalla Dda che caraterizzava una delle famiglie sinte più potenti della Capitale. Uomini e donne che erano capaci di terrorizzare le loro vittime anche se tutte vittime non erano dal momento che tra i minacciati c’erano anche tossicodipendenti che non pagavano la droga. Sei appartenenti al clanmonica/Di Silvio sono finiti questa mattina in manette in un’operazione coordinata ...

