Dl ristori | Gualtieri | ' per ristoranti rimborsi a fondo perduto fino a 25 000 euro'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - ''L'importo medio che arriverà a ristoranti fino 400.000 euro di fatturato sarà di 5.173 euro; per quelli di fascia maggiore, fino a 1 milione di euro di fatturato, 13.920 euro; per quelli con fatturato fino a 5 milioni di euro il ristoro medio sarà di 25.000 euro''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nella conferenza stampa che segue l'approvazione del decreto legge ristori da parte del Consiglio dei ministri.

