Dl ristori: Conte, ‘firmato Dpcm solo quando sicuro che risorse c’erano’ (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo Dl ristori: Conte, ‘firmato Dpcm solo quando sicuro che risorse c’erano’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo Dl, ‘firmatochec’erano’ CalcioWeb.

SkyTG24 : In diretta la conferenza stampa del premier Conte sul decreto ristori - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri, #ristori in tempi record e fino al doppio. Il ministro illustra le misure alle categorie, a ristoranti… - tfabiani2 : RT @RaiNews: #DLRistori conferenza stampa di #Conte, #Gualtieri e #Patuanelli - giornalettismo : 'Le nostre scelte possono essere sindacate, ma non abbiamo agito in modo discriminato, non abbiamo chiuso attività… -