Dl ristori, Conte: "5 miliardi subito, a metà novembre il contributo" (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il decreto ristori vale oltre 5 mld che saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, per citarne alcuni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo "I contributi a fondo perduto - ha proseguito - arriveranno direttamente sul conto corrente delle categorie interessante, in automatico nei prossimi giorni, con bonifico dell'Agenzia delle entrate" perché si tratta della modalità "più celere. Confidiamo che a metà novembre chi ha già aderito" ai contributi previsti col dl rilancio "li otterrà, gli altri subito dopo". "In questi giorni stiamo incontrando tutte le associazioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il decretovale oltre 5 mld che saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, per citarne alcuni". Lo ha detto il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo "I contributi a fondo perduto - ha proseguito - arriveranno direttamente sul conto corrente delle categorie interessante, in automatico nei prossimi giorni, con bonifico dell'Agenzia delle entrate" perché si tratta della modalità "più celere. Confidiamo che achi ha già aderito" ai contributi previsti col dl rilancio "li otterrà, gli altridopo". "In questi giorni stiamo incontrando tutte le associazioni di ...

