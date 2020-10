Dl Ristori | Consulenti lavoro-commercialisti | misure urgenti anche per professionisti

Agenparl : Dl ristori: Mandelli (FI), da commercialisti e consulenti richieste legittime - -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori Consulenti

Il Tempo

(Labitalia) - Anche per i professionisti servono misure 'di ristoro' come quelle varate per le aziende ... i presidenti dei Consigli nazionali dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e ...Roma – Anche per i Professionisti servono misure “di ristoro” come quelle varate per le aziende ... i presidenti dei Consigli nazionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti e degli ...