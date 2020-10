"Dito pronto sul grilletto". Napoli in piazza, l'immagine choc: sull'orlo della guerra civile (Di martedì 27 ottobre 2020) Agenti in piazza Plebiscito a Napoli "con il grilletto pronto". Fa impressione l'immagine condivisa da Alberto Dandolo, firma di Dagospia, su Instagram. Durante le proteste in piazza di lunedì sera, le forze dell'ordine sembrano pronte al peggio e il dettaglio del Dito premuto sul grilletto, pronto a fare fuoco in caso di estrema necessità, descrive alla perfezione il clima di assedio in cui vivono i militari. Venerdì notte, sulla protesta civile di tanti commercianti, professionisti, artigiani e cittadini comuni si è innescata, infatti, la rivolta violenta animata, secondo il Viminale, da una saldatura "eversiva" di camorra, piccola ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Agenti inPlebiscito a"con il". Fa impressione l'condivisa da Alberto Dandolo, firma di Dagospia, su Instagram. Durante le proteste indi lunedì sera, le forze dell'ordine sembrano pronte al peggio e il dettaglio delpremuto sula fare fuoco in caso di estrema necessità, descrive alla perfezione il clima di assedio in cui vivono i militari. Venerdì notte,a protestadi tanti commercianti, professionisti, artigiani e cittadini comuni si è innescata, infatti, la rivolta violenta animata, secondo il Viminale, da una saldatura "eversiva" di camorra, piccola ...

Libero_official : #Napoli, 'il poliziotto col dito pronto sul grilletto'. L'immagine choc dalle proteste di piazza Plebiscito… - marcozaffoni1 : @capuanogio strano non hai ancora twittato che ha compensato 5 minuti dopo? eppure il dito pronto al primo errore pro Roma ce l hai eh? - Ale74terni : RT @quinonsischerza: @mbx1900 Poi per forza la gente si terrorizza e va al pronto soccorso pure se ha male ad un dito?? - quinonsischerza : @mbx1900 Poi per forza la gente si terrorizza e va al pronto soccorso pure se ha male ad un dito?? - AndreaXXIV : @mara_memory E allora perché continua a dire che non esistono i gruppi, quando è il primo a stare dalla parte di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dito pronto Napoli, "il poliziotto col dito pronto sul grilletto". L'immagine choc dalle proteste di piazza Plebiscito Liberoquotidiano.it Napoli, "il poliziotto col dito pronto sul grilletto". L'immagine choc dalle proteste di piazza Plebiscito

Durante le proteste in piazza di lunedì sera, le forze dell'ordine sembrano pronte al peggio e il dettaglio del dito premuto sul grilletto, pronto a fare fuoco in caso di estrema necessità, descrive ...

"Trento si aiuta", servizio pronto a ripartire

Torna a Trento la piattaforma per i servizi a favore delle persone in difficoltà. Una volontaria, Giorgia Depaoli, è stata premiata da Mattarella ...

Durante le proteste in piazza di lunedì sera, le forze dell'ordine sembrano pronte al peggio e il dettaglio del dito premuto sul grilletto, pronto a fare fuoco in caso di estrema necessità, descrive ...Torna a Trento la piattaforma per i servizi a favore delle persone in difficoltà. Una volontaria, Giorgia Depaoli, è stata premiata da Mattarella ...