Disabile positiva al covid violentata: è incinta, il padre è il suo stupratore (Di martedì 27 ottobre 2020) Donna Disabile positiva al covid durante il periodo del lockdown ha subito violenze sessuali da parte dell’operatore sanitario che la seguiva Una storia incresciosa successa qualche tempo fa presso l‘Oasi di Troina (provincia di Enna) è tornata prepotentemente in auge. Una donna Disabile risultata positiva durante il periodo del lockdown è stata brutalmente abusata da parte di un operatore sanitario 37enne arrestato dalla polizia lo scorso 7 ottobre. La povera malcapitata però in seguito a quell’episodio è rimasta incinta. Seppur la paternità è apparsa fin da subito abbastanza scontata serviva la controprova dell’esame biologico. LEGGI ANCHE >>> Un’altra violenza del ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Donnaaldurante il periodo del lockdown ha subito violenze sessuali da parte dell’operatore sanitario che la seguiva Una storia incresciosa successa qualche tempo fa presso l‘Oasi di Troina (provincia di Enna) è tornata prepotentemente in auge. Una donnarisultatadurante il periodo del lockdown è stata brutalmente abusata da parte di un operatore sanitario 37enne arrestato dalla polizia lo scorso 7 ottobre. La povera malcapitata però in seguito a quell’episodio è rimasta. Seppur la paternità è apparsa fin da subito abbastanza scontata serviva la controprova dell’esame biologico. LEGGI ANCHE >>> Un’altra violenza del ...

