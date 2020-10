Disabile positiva al Coronavirus violentata: incinta, ma di chi? (Di martedì 27 ottobre 2020) Sicilia, una Disabile risultata positiva al Coronavirus e violentata in un centro di cura è incinta e il padre sarebbe il suo aggressore. Siamo in Sicilia, in provincia di Enna,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 ottobre 2020) Sicilia, unarisultataalin un centro di cura èe il padre sarebbe il suo aggressore. Siamo in Sicilia, in provincia di Enna,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Enna, disabile positiva al Coid violentata in struttura sanitaria; lo stupratore è il padre di suo figlio - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Enna, disabile positiva al Coid violentata in struttura sanitaria; lo stupratore è il padre di suo figlio - Notiziedi_it : Enna, disabile positiva al Coid violentata in struttura sanitaria; lo stupratore è il padre di suo figlio - zazoomblog : Disabile positiva al covid violentata nel centro di cura durante il lockdown: lo stupratore è il padre di suo figli… - RassegnaZampa : #Enna, disabile positiva al Coid violentata in struttura sanitaria; lo stupratore è il padre di suo figlio -