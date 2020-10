DIRETTA Shakhtar Donetsk Inter – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

(Di martedì 27 ottobre 2020) Secondo impegno europeo stagionale per l’, dopo il pareggio della prima sfida di Champions League 2020/21: la banda di Antonio Conte affronterà lo, compagine ucraina che ha conquistato la prima vittoria nel girone, battendo il Real Madrid al Santiago Bernabeu. La sfida avrà inizio alle ore 18.55 martedì 27 ottobre. Le scelte degli allenatori L’allenatore del team ucraino, Castro, affronterà i nerazzurri con pressochè la stessa formazione che tanto bene ha fatto contro i blancos madrileni, con l’eccezione di Junior Moraes che èpositivo al Covid-19. Confermati quindi Tete, Marlos e Solomon sulla trequarti alle spalle del brasiliano Dentinho. Conte ritrova Young, guarito dal coronavirus, che prenderà il posto di ...

Trasferta ucraina per l’Inter di Antonio Conte, che questa sera, nella seconda giornata del Gruppo B di Champions League, sfida lo Shakhtar Donetsk di Luís Castro. Nonostante la testa della classifica ...A sette giorni dall’esordio, la Uefa Champions League 2020/2021 prosegue con la fase a gironi, che vede impegnate questa sera l’Inter in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk e ... dove va in onda ...