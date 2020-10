Diretta Conte oggi 27 ottobre: a che ora parla il premier (Di martedì 27 ottobre 2020) Il premier Conte parlerà stasera 27 ottobre alle 19 e 30 in Diretta sui propri canali social. “oggi abbiamo approvato in Consiglio dei ministri il #DecretoRistori che prevede indennizzi immediati per le categorie più in difficoltà durante questa fase. Fra poco sarò in conferenza stampa con Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli in Diretta da Palazzo Chigi per illustrare i dettagli del provvedimento”. Ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilparlerà stasera 27alle 19 e 30 insui propri canali social. “abbiamo approvato in Consiglio dei ministri il #DecretoRistori che prevede indennizzi immediati per le categorie più in difficoltà durante questa fase. Fra poco sarò in conferenza stampa con Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli inda Palazzo Chigi per illustrare i dettagli del provvedimento”. Ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Italia Sera.

