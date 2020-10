Dimessa dall’ospedale, morta in casa per Covid. Si era infettata dal parrucchiere (Di martedì 27 ottobre 2020) Siamo ad Avezzano , Abruzzo: è qui che una donna, ricoverata il 19 ottobre scorso dopo aver accusato sintomi riconducibili al Covid-19, i medici dell’Annunziata di Sulmona le avevano diagnosticato una polmonite bilaterale e il tampone aveva confermato la sua positività al coronavirus. Grazia Sorrentino, ottantadue anni di Salerno, ma domiciliata a Campo di Giove, in provincia dell’Aquila, è morta ieri nella sua abitazione del centro montano dove si era trasferita da oltre un mese e dove aveva importato il virus dalla Campania dopo essere stata dal parrucchiere nella sua città d’origine, Salerno, appunto, da dove era stata tracciata. Tecnicamente ad ucciderla è stato un attacco cardiaco, ma il suo decesso è stato considerato dalla Asl comunque come caso Covid, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Siamo ad Avezzano , Abruzzo: è qui che una donna, ricoverata il 19 ottobre scorso dopo aver accusato sintomi riconducibili al-19, i medici dell’Annunziata di Sulmona le avevano diagnosticato una polmonite bilaterale e il tampone aveva confermato la sua positività al coronavirus. Grazia Sorrentino, ottantadue anni di Salerno, ma domiciliata a Campo di Giove, in provincia dell’Aquila, èieri nella sua abitazione del centro montano dove si era trasferita da oltre un mese e dove aveva importato il virus dalla Campania dopo essere stata dalnella sua città d’origine, Salerno, appunto, da dove era stata tracciata. Tecnicamente ad ucciderla è stato un attacco cardiaco, ma il suo decesso è stato considerato dalla Asl comunque come caso, ...

reteabruzzocom : POSITIVA COVID E DIMESSA DALL’OSPEDALE DI AVEZZANO, DONNA MUORE A CAMPO DI GIOVE - chalamends : @hugmejavaad Grazie ?? Per fortuna mi hanno dimessa dall’ospedale e sto meglio, ho cercato di stare attenta il più p… - Sakurauchi_Hime : RT @RogerHalsted: 'Sua figlia fa i capricci': Bimba malata di cancro dimessa otto volte dall'ospedale. Per i medici dell’ospedale di Nottin… - _A_mors : RT @RogerHalsted: 'Sua figlia fa i capricci': Bimba malata di cancro dimessa otto volte dall'ospedale. Per i medici dell’ospedale di Nottin… - RogerHalsted : 'Sua figlia fa i capricci': Bimba malata di cancro dimessa otto volte dall'ospedale. Per i medici dell’ospedale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimessa dall’ospedale Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera