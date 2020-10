Diletta Leotta e Daniele Scardina tornano di nuovo insieme

Leggi su dilei

(Di martedì 27 ottobre 2020)sono tornati. A svelarlo il settimanale Chi che ha immortalato la conduttrice e lo sportivo sorridenti e felici durante un’uscita. La love story fra i due era durata un anno per poi concludersi bruscamente a luglio dopo una quarantena trascorsa in coppia. Laera volata in Sardegna con le amiche el’aveva raggiunta, provando a riconquistarla senza però riuscirci. Gli ex erano stati poi paparazzati durante un’incontro in cui era ben visibile la tensione. Solo qualche giorno fa, concorrente di Ballando con le Stelle, aveva raccontato nello studio di Milly Carlucci il suo dolore per la morte del nonno e per la fine di una amore in cui aveva ...