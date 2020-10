Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati assieme (foto) (Di martedì 27 ottobre 2020) Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 28 ottobre, le immagini di Diletta Leotta, conduttrice di Dazn, e Daniele Scardina, concorrente di “Ballando con le stelle”, di nuovo insieme. La coppia si era separata lo scorso luglio dopo un anno d’amore, ma sembra pronta a riformarsi. Lo scorso sabato a “Ballando” Scardina aveva confessato, parlando della Leotta: “È amore quello che provo”. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato il giorno seguente la coppia all’uscita dall’hotel dove è ospite la Leotta, pronta a partire per una gita con due amici, il concorrente di “Ballando” Antonio Maria Catalani e la sua fidanzata, la contessa Caterina Zanardi Landi. ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 28 ottobre, le immagini di, conduttrice di Dazn, e, concorrente di “Ballando con le stelle”, di nuovo insieme. La coppia si era separata lo scorso luglio dopo un anno d’amore, ma sembra pronta a riformarsi. Lo scorso sabato a “Ballando”aveva confessato, parlando della: “È amore quello che provo”. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato il giorno seguente la coppia all’uscita dall’hotel dove è ospite la, pronta a partire per una gita con due amici, il concorrente di “Ballando” Antonio Maria Catalani e la sua fidanzata, la contessa Caterina Zanardi Landi. ...

