Destinatario sconosciuto | il nazismo che rovina l’amicizia

(Di martedì 27 ottobre 2020)– Elisabetta Rivalta e Alessandro Braga (C) Piccolo Teatro Ravenna, portato in scena dal regista Alessandro Braga e ispirato all’opera della Kessing Taylor del 1939. L’intervista all’attrice Elisabetta Rivalta Due soci in affari che vivono negli Stati Uniti, Max Eisenstein, ebreo, e Martin Schulse, tedesco. Il secondo che a un certo punto decide, nel 1938, di fare ritorno in Germania per far studiare il figlio nel Paese di origine. I due continueranno a curare la galleria d’arte che hanno in comune e a scriversi. Ma l’ascesa al potere di Adolf Hitler cambia le loro vita e il loro rapporto.(C) Piccolo Teatro Ravenna...