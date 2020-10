Decreto Ristoro, Conte illustra in diretta le nuove misure economiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio illustra in conferenza stampa le misure del Decreto Ristoro pensato per aiutare le attività produttive Il Consiglio dei Ministri riunitosi nel pomeriggio ha stilato il Decreto Ristoro mediante il quale si potranno ottemperare le difficoltà economiche causate dalla seconda ondata di Covid-19. Con il nuovo testo il CDM ha infatti messo a punto delle misure per garantire un giusto indennizzo a quelle attività produttive che hanno subito chiusure o limitazioni. Le misure previste dal Decreto Ristoro Prolungamento della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2020 e aiuti a fondo perduto per le partite Iva colpite dalle restrizioni sono i primi punti del ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglioin conferenza stampa ledelpensato per aiutare le attività produttive Il Consiglio dei Ministri riunitosi nel pomeriggio ha stilato ilmediante il quale si potranno ottemperare le difficoltàcausate dalla seconda ondata di Covid-19. Con il nuovo testo il CDM ha infatti messo a punto delleper garantire un giusto indennizzo a quelle attività produttive che hanno subito chiusure o limitazioni. Lepreviste dalProlungamento della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2020 e aiuti a fondo perduto per le partite Iva colpite dalle restrizioni sono i primi punti del ...

Linkiesta : Tre #dpcm in undici giorni, un decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, ristoranti aperti la domenica, i… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Non abbiamo fatto scelte indiscriminate. Critiche legittime ma dobbiamo evitare che curva ci sfugga. Rispet… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - GigiMorgera1 : Quindi io non riceverò il bonus Decreto Ristoro (lavoratore settore turismo) solo perché il 12ottobre2020 ho ricevu… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: Conte: 'Non abbiamo fatto scelte indiscriminate. Critiche legittime ma dobbiamo evitare che curva ci sfugga. Rispettiamo… -