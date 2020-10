Decreto ristori, soldi subito a chi li aveva presi ad aprile: 'Rimborsi 400% alle discoteche'. Tutti gli aiuti alle categorie (Di martedì 27 ottobre 2020) soldi sul conto corrente per i più colpiti dall'emergenza Covid, tramite bonifico e in tempi brevissimi: il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri , nel corso dell'incontro con le categorie a ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020)sul conto corrente per i più colpiti dall'emergenza Covid, tramite bonifico e in tempi brevissimi: il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri , nel corso dell'incontro con lea ...

petergomezblog : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri, #ristori in tempi record e fino al doppio. Il ministro illustra le misure alle categorie, a ristoranti… - GisellaPagano : Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge ristori, indennizzi subito' - Istituzioni - - lusami74 : RT @Agenzia_Ansa: #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo la situ… -