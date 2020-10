Decreto Ristori, la bozza del provvedimento: tutti le attività che riceveranno gli aiuti (Di martedì 27 ottobre 2020) Rimborsi fino al 400% delle somme già incassate con il contributo del Decreto Rilancio: ecco quanto spetta ad ogni attività, quando arriveranno i soldi e chi deve richiederli, per tanti saranno ... Leggi su today (Di martedì 27 ottobre 2020) Rimborsi fino al 400% delle somme già incassate con il contributo delRilancio: ecco quanto spetta ad ogni attività, quando arriveranno i soldi e chi deve richiederli, per tanti saranno ...

petergomezblog : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri, #ristori in tempi record e fino al doppio. Il ministro illustra le misure alle categorie, a ristoranti… - Libero_official : #DecretoRistori, la bozza: indennizzi dal 400% al 100%. Categoria per categoria, ecco chi avrà accesso ai soldi… - robertodorico : Sarebbe criminale non inserire gli alberghi nel decreto ristori. categoria più penalizzata sin da inizio pandemia… -