Decreto Ristori, Gualtieri: “Da 5mila a 25mila euro per i ristoranti e fino a 30mila euro per teatri e sale da concerti” (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli importi che verranno erogati tramite il Decreto Ristori sono “significativi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, parlando in conferenza stampa insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro Stefano Patuanelli. “L’importo medio per i ristoranti fino a 400mila euro di fatturato – ha detto Gualtieri a titolo esemplificativo – è di 5.173 euro”, per quelli fino a un milione di fatturato, 13.920 euro quelli fino a cinque milioni di fatturato e 25.000 euro per quelli oltre i cinque milioni. Per sale da concerto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli importi che verranno erogati tramite ilsono “significativi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto, parlando in conferenza stampa insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro Stefano Patuanelli. “L’importo medio per ia 400miladi fatturato – ha dettoa titolo esemplificativo – è di 5.173”, per quellia un milione di fatturato, 13.920quellia cinque milioni di fatturato e 25.000per quelli oltre i cinque milioni. Perda concerto ...

GianlucaVasto : L'equilibrio fra tutela salute e difesa lavoro è complesso, ma il Governo rispetta entrambe le necessità. Domani in… - fattoquotidiano : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - fattoquotidiano : Decreto Ristori, Gualtieri: “Da 5mila a 25mila euro per i ristoranti e fino a 30mila euro per teatri e sale da conc… - lanobildonnna : RT @Cinnamontomofo: nessuno: proprio nessuno: il mio cervello sentendo decreto ristori - luisa_chiari : RT @soniabetz1: 'Come promesso, il Presidente #Conte ha firmato poco fa il decreto #ristori. In un momento così delicato è urgente interve… -