Decreto Ristori | Governo mette il turbo

(Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – "Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del DPCM, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate. Oggi alle 15 abbiamo un CdM in cui approviamo un Decreto con immediate misure di ristoro e indennizzi". Lo ha detto, a quanto si apprende, il Premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi con le categorie. "Il Governo si assume le proprie responsabilità ed è giusto che il suo operato sia sindacato e sottoposto a critiche, ma se perdiamo di vista l'obiettivo di marciare tutti insieme nella stessa direzione per uscire dalla pandemia, rischiamo di aggravare la situazione nel Paese", ha aggiunto. "Pezzo forte" del Decreto sul tavolo del Consiglio dei Ministri in programma nel primo pomeriggio, dunque, ...

Sta per arrivare il Decreto Ristori, che fa da contraltare al nuovo Dpcm che impone le nuove limitazioni alla vita dei cittadini. Ci può guidare negli aiuti per le famiglie? Il nuovo Dpcm è andato ad ...

