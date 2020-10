Decreto ristori, ecco le categorie che hanno diritto agli indennizzi e quanto prenderanno (Di martedì 27 ottobre 2020) Via libera del Consiglio dei ministri. Conte: «indennizzi a metà novembre sul conto corrente. Rispettiamo le misure di sicurezza o rischiamo il lockdown». Stop al pignoramento degli immobili fino 31 dicembre. Arriva il servizio nazionale per il «contact tracing» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 ottobre 2020) Via libera del Consiglio dei ministri. Conte: «a metà novembre sul conto corrente. Rispettiamo le misure di sicurezza o rischiamo il lockdown». Stop al pignoramento degli immobili fino 31 dicembre. Arriva il servizio nazionale per il «contact tracing»

