Decreto ristori | contributi a fondo perduto fino a 150mila euro | ecco le categorie che ne beneficiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) Via libera del Consiglio dei ministri. Conte: «Indennizzi a metà novembre sul conto corrente. Rispettiamo le misure di sicurezza o rischiamo il lockdown». Stop al pignoramento degli immobili31 dicembre. Arriva il servizio nazionale per il «contact tracing»

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ristori

Palazzo Chigi ha varato il decreto Ristori. Per ristori si intendono i contributi che verranno assegnati ai bar, ai ristoranti, alle palestre, alle fiere e a tutte le attività previste nel ...C'è l'ok da parte del Consiglio dei Ministri al Decreto legge inerente i Ristori per le imprese più danneggiate dal nuovo Dpcm per arginare i contagi da Covid-19. Sono previste sei settimane di Cassa ...