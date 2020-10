Decreto ristori, Conte:” indennizzi entro il 15 novembre”, fino al 200% per i ristoranti (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Con i nuovi limiti di orario nella ristorazione si perdono 6 italiani su 10 (63%) che almeno una volta al mese mangiano la sera fuori casa, con un drammatico impatto sull’intera filiera agroalimentare dai campi alle tavole. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti in riferimento al varo del Decreto Ristoro per compensare gli … Decreto ristori, Conte:” indennizzi entro il 15 novembre”, fino al 200% per i ristoranti Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Con i nuovi limiti di orario nella ristorazione si perdono 6 italiani su 10 (63%) che almeno una volta al mese mangiano la sera fuori casa, con un drammatico impatto sull’intera filiera agroalimentare dai campi alle tavole. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti in riferimento al varo delRistoro per compensare gli …:”il 15 novembre”,alper iImpronta Unika.

petergomezblog : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - rtl1025 : ?? Si va verso ristori corposi per il settore della somministrazione, con #bar, #pasticcerie e #gelaterie che dovreb… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - RaRobyscorpione : RT @ercivettone1: Leggo anticipazioni sul Decreto Ristori e mi salta all'occhio che gli indennizzi avverranno in base ai fatturati dichiara… - Majden3 : RT @ercivettone1: Leggo anticipazioni sul Decreto Ristori e mi salta all'occhio che gli indennizzi avverranno in base ai fatturati dichiara… -