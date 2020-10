Decreto Ristori, c’è la bozza. Ecco chi avrà gli aiuti (Di martedì 27 ottobre 2020) Ristori del 400% per discoteche, sale da ballo e night club; Ristori del 200% per stadi, cinema, piscine, parchi divertimenti, sale giochi, palestre e sale bingo; Ristori del 150% per ristoranti, alberghi, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna; ristoro del 100% per gelaterie e bar (senza cucina). Le fasce delle categorie che potranno accedere ai rimborsi che saranno stanziati con il Decreto legge Ristori, e le relative percentuali, sono contenute in una bozza che l’Adnkronos ha visionato. Ecco di seguito le categorie che avranno accesso agli aiuti e le relative percentuali. Ristori 400% Discoteche, sale da ballo night-club e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020)del 400% per discoteche, sale da ballo e night club;del 200% per stadi, cinema, piscine, parchi divertimenti, sale giochi, palestre e sale bingo;del 150% per ristoranti, alberghi, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna; ristoro del 100% per gelaterie e bar (senza cucina). Le fasce delle categorie che potranno accedere ai rimborsi che saranno stanziati con illegge, e le relative percentuali, sono contenute in unache l’Adnkronos ha visionato.di seguito le categorie che avranno accesso aglie le relative percentuali.400% Discoteche, sale da ballo night-club e ...

