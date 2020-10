Decreto ristori, alle 19 la conferenza stampa del governo per illustrare i contenuti (Di martedì 27 ottobre 2020) Il governo terrà una conferenza stampa a palazzo Chigi alle 19 per illustrare i contenuti del dl ristori. Lo si apprende da fonti governative. Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilterrà unaa palazzo Chigi19 perdel dl. Lo si apprende da fonti governative.

petergomezblog : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - rtl1025 : ?? Si va verso ristori corposi per il settore della somministrazione, con #bar, #pasticcerie e #gelaterie che dovreb… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - zazoomblog : Decreto ristori alle 19 la conferenza stampa del governo per illustrare i contenuti - #Decreto #ristori… - fiorellarossi7 : RT @Corriere: Approvato il decreto ristori: prorogato al 31 gennaio il blocco dei licenziamenti -