Decreto legge ristori approvato: sostegni a bar, ristoranti e non solo: Ecco cosa prevede (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge ristori. Lo rendono noto alcuni ministri, al termine del Cdm. Tra le misure previste sostegni economici a bar, ristoranti, palestre, discoteche e a tutte le attività commerciali colpite da chiusure o da limitazioni nell’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte . Per tutte le imprese “abbiamo garantito … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Il Consiglio dei Ministri hail. Lo rendono noto alcuni ministri, al termine del Cdm. Tra le misure previsteeconomici a bar,, palestre, discoteche e a tutte le attività commerciali colpite da chiusure o da limitazioni nell’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte . Per tutte le imprese “abbiamo garantito … Impronta Unika.

Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri, #ristori in tempi record e fino al doppio. Il ministro illustra le misure alle categorie, a ristoranti… - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto ristori #ANSA - reburdo : Decreto ristori, via libera del Consiglio dei ministri - Politica - ANSA - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: Decreto legge ristori approvato: sostegni a bar, ristoranti e non solo. Ecco cosa prevede -