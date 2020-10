Decreto, la conferenza stampa del presidente del Consiglio (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per illustrare le misure contenute all'interno del Decreto Ristori. Decreto Ristori, diretta di Conte: “Se rispettiamo misure dicembre sereno” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) IldelGiuseppe Conte ha indetto unaper illustrare le misure contenute all'interno delRistori.Ristori, diretta di Conte: “Se rispettiamo misure dicembre sereno” su Notizie.it.

SkyTG24 : In diretta la conferenza stampa del premier Conte sul decreto ristori - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Cosa ha detto il premier Conte - CronacheNuoresi : Conte in conferenza stampa illustra il decreto ristori: bonifico a fondo perduto subito sul conto... - ummiririnenti : RT @SkyTG24: In diretta la conferenza stampa del premier Conte sul decreto ristori - AgenziaOpinione : Presidenza consiglio ministri – governo * decreto ristori covid: « conferenza stampa con il premier conte ed il min… -