Danimarca più forte, l’Italia perde male lo scontro diretto (Di martedì 27 ottobre 2020) Italia e Danimarca arrivano allo scontro diretto per le qualificazioni ad Euro2020 in ipotetica perfetta parità. Entrambe hanno vinto tutte le partite precedenti del girone. Anche se le azzurre non hanno potuto disputare la partita contro Israele, rinviata a causa dell’emergenza Covid. Sei gli scontri diretti tra le due compagini. Due vittorie, due sconfitte e due pareggi da entrambe le parti, otto i gol segnati tanto dalla Danimarca quanto dall’Italia. Milena Bertolini ha scelto la sua formazione ideale schierando in campo dal primo minuto un 4-4-2 composto da : Giuliani, Bartoli, Linari, Salvai,Boattin, Cernoia, Giugliano, Rosucci, Bonansea, Giacinti, Girelli. Mentre Lars Sondergaard inizia con un 3-4-3 schierato con: Abel, Sevecke, Boye Sørensen, S. Troelsgaard, Nadim, Harder, Veje, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) Italia earrivano alloper le qualificazioni ad Euro2020 in ipotetica perfetta parità. Entrambe hanno vinto tutte le partite precedenti del girone. Anche se le azzurre non hanno potuto disputare la partita contro Israele, rinviata a causa dell’emergenza Covid. Sei gli scontri diretti tra le due compagini. Due vittorie, due sconfitte e due pareggi da entrambe le parti, otto i gol segnati tanto dallaquanto dall’Italia. Milena Bertolini ha scelto la sua formazione ideale schierando in campo dal primo minuto un 4-4-2 composto da : Giuliani, Bartoli, Linari, Salvai,Boattin, Cernoia, Giugliano, Rosucci, Bonansea, Giacinti, Girelli. Mentre Lars Sondergaard inizia con un 3-4-3 schierato con: Abel, Sevecke, Boye Sørensen, S. Troelsgaard, Nadim, Harder, Veje, ...

AliaGuagni : Mi stavo preparando a far guerra alla Danimarca per staccare un biglietto per #womeneuro2022 ma l’ultimo tampone ef… - ederfedd : E la Danimarca non è più a 0 gol subiti mi basta questo - KingLebronKobe1 : @Gianniandrea @UunistaU @Xanthippe399 @Gianni33007 @_DAGOSPIA_ Ripetiamo ancora una volta: La #svezia ha una popol… - logansette : @basilischi @udogumpel Hanno avuto molti più morti: - manuroma8 : @Frances91168786 Secondo me, la Danimarca, è semplicemente più forte. Altra categoria. -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca più In Romania si lavora alla centrale eolica più grande del mondo: le prime torri già attive Ecoblog.it