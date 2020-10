Dai tamponi alle cure, in Veneto funziona l’assistenza domiciliare per i malati Covid (Di martedì 27 ottobre 2020) Repubblica Napoli riporta la testimonianza di Stefania D’Amore, napoletana di nascita e veneta d’adozione, a 37 anni è medico delle Usca per assistere i pazienti affetti da Covid. Il suo racconto di come funziona in Veneto per cercare di assistere i pazienti a casa propria una volta stabilita la loro positività, mette in evidenza un lavoro combinato tra i medici di base e le Usca «Nel momento stesso in cui noi prendiamo in carico il paziente, abbiamo un primo raccordo, telefonico o attraverso una scheda-interfaccia, con il medico di famiglia. funziona così: raccogliamo l’anamnesi (cartella clinica, ndr) del paziente, storica e prossima, che descrive le fragilità e le eventuali malattie di base da cui è affetto. Poi, effettuiamo un primo triage telefonico col ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) Repubblica Napoli riporta la testimonianza di Stefania D’Amore, napoletana di nascita e veneta d’adozione, a 37 anni è medico delle Usca per assistere i pazienti affetti da. Il suo racconto di comeinper cercare di assistere i pazienti a casa propria una volta stabilita la loro positività, mette in evidenza un lavoro combinato tra i medici di base e le Usca «Nel momento stesso in cui noi prendiamo in carico il paziente, abbiamo un primo raccordo, telefonico o attraverso una scheda-interfaccia, con il medico di famiglia.così: raccogliamo l’anamnesi (cartella clinica, ndr) del paziente, storica e prossima, che descrive le fragilità e le eventuali malattie di base da cui è affetto. Poi, effettuiamo un primo triage telefonico col ...

Pre-sintomatici e asintomatici: qual è la differenza. I dati che abbiamo sui sintomi rilevati al momento del tampone non distinguono però tra pre-sintomatici e asintomatici. Il dato del bollettino è ...

