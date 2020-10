Dado positivo al coronavirus: «Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate, tenete le distanze con tutti» (Di martedì 27 ottobre 2020) «Essere o non essere positivo... io purtroppo lo sono». Così Dado (all'anagrafe Gabriele Pellegrini) ha annunciato l'infezione da coronavirus. Il comico e cabarettista... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) «Essere o non essere... io purtroppo lo». Così(all'anagrafe Gabriele Pellegrini) ha annunciato l'infezione da. Il comico e cabarettista...

PaoloAruffo : +++ Anche il comico #Dado positivo al #Covid_19 , auguri di pronta guarigione +++ - CasilinaNews : Un altro comico è positivo al #coronavirus - SoldatoDoc : @INTERBLOG241 @EmmeEmm_ @dado_janoski Mi fido. Pensa cosa sucede se come tutti a Lukakone li viene il tampone positivo - FrePaga : @DavideBranduzzi @dado_vanni13 Quanto svegliarsi e vedere Gigio positivo.. ???? - _Jorge_RM : Viene mi madre y me me dice que mi abuela ha dado positivo jsjsjsjsjs quitate de la tele hostia que no veo al Buyo!???? #chiringuitoclasico -

Ultime Notizie dalla rete : Dado positivo Dado positivo al coronavirus: «Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate, tenete le distanze con tutti» Leggo.it “Mantova Jazz” apre con due big Applausi per Moroni e Tessarollo

Successo all’Auditorium Monteverdi per la prima serata della rassegna Il pianista e il chitarrista protagonisti dell’omaggio al genio di Charlie Parker ...

Baldur's Gate 3, i consigli per avventurarsi nella versione Early Access

Il gioco di ruolo di Larian Studios si basa sul nuovo regolamento di Dungeons & Dragons: scopriamo insieme come funziona e i trucchi per ottenere il meglio dall'esperienza di gioco ...

Successo all’Auditorium Monteverdi per la prima serata della rassegna Il pianista e il chitarrista protagonisti dell’omaggio al genio di Charlie Parker ...Il gioco di ruolo di Larian Studios si basa sul nuovo regolamento di Dungeons & Dragons: scopriamo insieme come funziona e i trucchi per ottenere il meglio dall'esperienza di gioco ...