Dado, il comico ricoverato in ospedale: la foto dopo le crisi respiratorie (Di martedì 27 ottobre 2020) Gabriele Pellegrini, in arte Dado, è stato ricoverato in ospedale. La notizia l’ha data direttamente lui tramite il suo profilo Facebook, nel quale annuncia di essere risultato positivo al Coronavirus e di essersela vista brutta a causa dei sintomi della malattia. Al breve racconto, ha allegato una fotografia in cui è evidentemente molto provato. Dado positivo al Coronavirus Sono tantissimi i vip, sportivi, personaggi della televisione e molto altro che stanno entrando a far parte delle migliaia di contagi al giorno in Italia. Molto più che in primavera, a riprova che la circolazione del virus è molto più vasta e le probabilità di rimanere contagiati decisamente maggiori. È toccato anche al popolare comico ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Gabriele Pellegrini, in arte, è statoin. La notizia l’ha data direttamente lui tramite il suo profilo Facebook, nel quale annuncia di essere risultato positivo al Coronavirus e di essersela vista brutta a causa dei sintomi della malattia. Al breve racconto, ha allegato unagrafia in cui è evidentemente molto provato.positivo al Coronavirus Sono tantissimi i vip, sportivi, personaggi della televisione e molto altro che stanno entrando a far parte delle migliaia di contagi al giorno in Italia. Molto più che in primavera, a riprova che la circolazione del virus è molto più vasta e le probabilità di rimanere contagiati decisamente maggiori. È toccato anche al popolare...

lamescolanza : Dado è positivo al #Coronavirus ricoverato in ospedale: le condizioni di salute del comico - Il Decoder - quokkina : RT @TerreImpervie: Pacchetto base per un po' di pubblicità: Iniziate sempre con Ho sempre rispettato le regole... ho il Covid Ho sempre m… - lorenzlu : RT @TerreImpervie: Pacchetto base per un po' di pubblicità: Iniziate sempre con Ho sempre rispettato le regole... ho il Covid Ho sempre m… - TerreImpervie : Pacchetto base per un po' di pubblicità: Iniziate sempre con Ho sempre rispettato le regole... ho il Covid Ho sem… - EmMicucci : RT @affariroma: #Coronavirus, positivo il comico Dado: è ricoverato con sintomi al San Camillo - -