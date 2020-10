Da querela La Ruta contro Amedeo Goria | Offese alla figlia Guenda | al GF Vip viene giù una famiglia

(Di martedì 27 ottobre 2020) La situazione tra Maria Teresae l'ex maritoprecipita in diretta al Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini fa ascoltareconduttrice le parole cheha pronunciato riguardo a loro(anche lei concorrente del reality, insiememadre), accusandola di "bipolarismo". "Sono arrabbiatissima - sbotta la-: è da. Penso che il bipolarismo in medicina sia una cosa ben precisa.non lo è. Lui non sa neanche se ha avuto il morbillo. Per sua stessa ammissione, non è mai stato presente". Veleni e accuse incrociate che aleggiano nell'aria da settimane, a partire da quando ...

zazoomblog : Guenda Goria il papà la definisce bipolare e la Ruta scoppia: “Da querela” - #Guenda #Goria #definisce #bipolare - mary_adi1111 : Si prevede una querela per Maria Teresa Ruta che ha confuso Heater Parisi con Lorella Cuccarini #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : querela Ruta

"Sono arrabbiatissima - sbotta la Ruta -: è da querela. Penso che il bipolarismo in medicina sia una cosa ben precisa. Guenda non lo è. Lui non sa neanche se ha avuto il morbillo. Per sua stessa ...In settimana Amedeo Goria ha scritto una lettera su un settimanale in cui parla del rapporto con la figlia Guenda che definisce "bipolare". Durante la diretta della tredicesima puntata ...