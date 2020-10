Da Pechino un piano per il futuro. L’analisi di Valori (Di martedì 27 ottobre 2020) Il 26 ottobre si è aperta a Pechino la quinta sessione plenaria del 19° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, con l’ambizioso obiettivo di definire, dopo mesi di preparazione e in quattro giorni di dibattito a porte chiuse, le linee strategiche del 14° piano quinquennale del Paese, uscito – a differenza del resto del mondo – praticamente indenne dalla pandemia di Covid 19. Il piano, destinato a coprire il quinquennio 2021-2025 ha il titolo, denso di significati, “Visione 2035”, un titolo volto a sottolineare il suo potenziale impatto a medio termine sull’economia della Cina e sulle sue relazioni internazionali. L’agenzia economica americana Bloomberg ha definito il piano uno “Warning Shot”, un “colpo di avvertimento quinquennale agli ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Il 26 ottobre si è aperta ala quinta sessione plenaria del 19° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, con l’ambizioso obiettivo di definire, dopo mesi di preparazione e in quattro giorni di dibattito a porte chiuse, le linee strategiche del 14°quinquennale del Paese, uscito – a differenza del resto del mondo – praticamente indenne dalla pandemia di Covid 19. Il, destinato a coprire il quinquennio 2021-2025 ha il titolo, denso di significati, “Visione 2035”, un titolo volto a sottolineare il suo potenziale impatto a medio termine sull’economia della Cina e sulle sue relazioni internazionali. L’agenzia economica americana Bloomberg ha definito iluno “Warning Shot”, un “colpo di avvertimento quinquennale agli ...

